Usa: elezioni 2024, direttore politico della campagna di Ramaswamy passa alla squadra di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore politico della campagna elettorale di Vivek Ramaswamy, candidato repubblicano alle presidenziali del 2024, ha lasciato il suo incarico per unirsi alla squadra di Donald Trump. Lo ha confermato una fonte anonima all’emittente “Nbc News” che Brian Swensen, che ha coordinato la campagna elettorale di Ramaswamy in New Hampshire, sarà sostituito da Mike Biundo, uno dei partner della società di consulenza Ascent Strategic Group. (Was)