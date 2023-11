Usa: indagini su Hunter Biden, repubblicani chiedono testimonianza della società di lobbying Blue Star

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno chiesto di interrogare la leadership di Blue Star Strategies, società di lobbying che in passato ha lavorato per Burisma, la compagnia energetica ucraina dove Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, ha già ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione. In una lettera ottenuta dal portale di informazione “The Hill”, i presidenti repubblicani della commissione Giustizia e del comitato per il monitoraggio della Camera hanno scritto che Hunter Biden e il suo partner Devon Archer hanno stabilito un contatto tra Burisma e Blue Star Strategies nell’ottobre del 2015. “In base a quanto è stato possibile riscontrare esaminando diverse email, Hunter Biden ha contribuito in maniera significativa a convincere Burisma ad accettare i servizi di Blue Star Strategies”, si legge nel documento firmato da James Comer e Jim Jordan. La lettera è stata inviata all’amministratrice delegata della società, Karen Tramontano, e alla direttrice operativa, Sally Painter, che ha già partecipato in precedenza ad una audizione al Senato. (Was)