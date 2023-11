Usa-Emirati: Biden sente omologo, focus su Gaza e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed, a cui ha ribadito la partnership strategica tra i due Paesi. Il presidente Usa, riferisce la Casa Bianca, ha ringraziato la controparte per avere organizzato la Cop28 a Dubai, alla quale parteciperà la vicepresidente Kamala Harris. Alla delegazione Usa prenderà parte anche l’inviato per il clima, John Kerry. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione nella Striscia di Gaza. Entrambi hanno accolto positivamente la pausa umanitaria concordata tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. (Was)