- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non parteciperà alla Cop28 che prenderà il via domani a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce la Casa Bianca. Al suo posto andrà la vicepresidente, Kamala Harris. All’interno della delegazione Usa ci saranno anche l’inviato per il clima, John Kerry, e i rappresentanti di una ventina di dipartimenti e agenzie federali. (Was)