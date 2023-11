Germania: commissione Difesa approva sviluppo Eurofighter per guerra elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato lo sviluppo per la guerra elettronica dei caccia multiruolo Eurofighter Typhoon dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe). A tal fine, gli aerei prodotti dal consorzio aerospaziale europeo Airbus monteranno un sistema del gruppo per la difesa svedese Saab, supportato dall’intelligenza artificiale sviluppata dalla startup tedesca Helsing. Inoltre, come riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, i caccia verranno equipaggiati con “missili modernizzati” della compagnia aerospaziale statunitense Northrop Grumman per combattere le posizioni antiaeree. Con i caccia multiruolo F-35A del conglomerato degli Usa per l'aerospazio Lockheed Martin, gli Eurofighter andranno a sostituire i Tornado in servizio nella Luftwaffe dal 1980. Mentre agli aerei di Airbus verranno affidati compiti di combattimento elettronico e di attacco alla contraerea, quelli di Lockheed Martin garantiranno la partecipazione della Germania al sistema di deterrenza nucleare della Nato. In caso di necessità, gli F-35A sganceranno sul bersaglio le bombe atomiche degli Stati Uniti stoccate presso la base aerea di Buechel, in Renania-Palatinato. (Geb)