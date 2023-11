Ucraina: Usa preoccupati per avvelenamento moglie del capo dell’intelligence, siamo vicini a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono al corrente dell’avvelenamento ai danni di Marianna Budanova, moglie del capo della direzione principale dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, e intendono esprimere la loro preoccupazione in merito alla vicenda. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del dipartimento di Stato Usa, interpellato dopo che i servizi segreti di Kiev hanno fatto sapere che la donna sarebbe stata avvelenata con arsenico e mercurio che sarebbero stati aggiunti al suo cibo. “Siamo al corrente della situazione, e intendiamo esprimere la nostra preoccupazione e la nostra vicinanza a Marianna Budanova e all’intelligence ucraina”, ha detto il portavoce, evitando di commentare le indagini che sono in corso da parte delle autorità di Kiev. La Budanova si trova ancora in ospedale sotto supervisione, dopo che il trattamento medico è stato completato. (Was)