Medio Oriente: Qatar conferma sesto scambio di ostaggi e detenuti tra Hamas e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha confermato in un messaggio su X (già Twitter) che 30 detenuti palestinesi nelle carceri di Israele saranno rilasciati in cambio di dieci israeliani tenuti in ostaggio dal movimento estremista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Il rilascio di due cittadini russi e quattro cittadini thailandesi da Gaza , ha aggiunto, avviene "al di fuori del quadro dell'accordo". Tutti gli ostaggi sono stati consegnati alla Croce rossa, ha l'esponente del Paese del Golfo impegnato nella mediazione tra le parti insieme all'Egitto. Al Ansari ha precisato che cinque minorenni e cinque donne sono stati rilasciati da Hamas stasera. Tra gli ostaggi liberati con doppia cittadinanza vi sono un minore olandese, tre tedeschi e uno statunitense. (Res)