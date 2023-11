Medio Oriente: chi sono gli ostaggi israeliani e i detenuti palestinesi liberati stasera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, tra gli ostaggi liberati con doppia cittadinanza vi sono un minore olandese, tre tedeschi e uno statunitense. Il rilascio delle due donne con cittadinanza russo-israeliana e di quattro thailandesi, ha aggiunto, è avvenuto "al di fuori del quadro dell'accordo” tra Israele e Hamas, ha precisato il rappresentante qatariota. Il quotidiano "Times of Israel" riferisce che sei dei dieci ostaggi israeliani liberati stasera sono originari del kibbutz Be’eri, tra i più colpiti dall'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre. Secondo le Idf, nella Striscia di Gaza ci sono ancora 159 persone in ostaggio. Il ritardo nel rilascio degli ostaggi da parte di Hams aveva fatto temere per la tregua temporanea in atto dallo scorso venerdì, 24 novembre, che avrebbe potuto terminare domani alle 07:00 ora locale (le 06:00 in Italia) e che ora dovrebbe essere prolungata. (segue) (Res)