Medio Oriente: Idf, 10 ostaggi israeliani e 4 thailandesi in viaggio dall'Egitto verso Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della Croce rossa hanno trasferito in Egitto i 10 ostaggi israeliani e 4 cittadini tailandesi rilasciati dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferiscono le Forze di difesa di Israele (Idf) in una nota. "Gli ostaggi stanno attualmente raggiungendo Israele attraverso l'Egitto fino al punto d'incontro con i nostri soldati a Kerem Shalom. Gli agenti di sicurezza verificheranno l'identità degli ostaggi liberati nel punto d'incontro", si legge in una nota. (Res)