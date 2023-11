Roma: incidente in via di Trigoria, ferite mamma e figlia incastrate tra le lamiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madre e figlia di 49 e 18 anni, sono rimaste ferite in maniera seria in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via di Trigoria a Roma. Alle 16 circa, le due donne stavano viaggiando su una Smart quando si sono scontrate frontalmente con una Volkswagen Touran su cui viaggiava una coppia di coniugi. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare mamma e figlia dalle lamiere della vettura. Gli operatori del 118, poi, hanno trasportato le due ferite al Cambus Bimedico e da lì, la 18enne, è stata trasferita al San Camillo. Feriti, ma in maniera lieve gli occupanti dell’altra vettura. Via di Trigoria è rimasta chiusa nel tratto da via Talamini a via Dino Viola fino alle 19 per permettere le operazioni di soccorso e poi i rilievi.(Rer)