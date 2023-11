Piemonte: assessore Sicurezza, visita ministro Interno mostra attenzione per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro dell’Interno a Torino è stata importante e mostra quanto il governo sia attento alla sicurezza del nostro territorio. Lo ha affermato l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza con il ministro Piantedosi. "Il ministro ha parlato di uno stanziamento complessivo di 240 agenti circa (mantenendo il trend nei prossimi anni) e ha invitato a continuare con azioni ad alto impatto nelle aree difficili della città. Per queste azioni saranno previsti agenti aggiuntivi. Come rappresentare della Regione ho ribadito la necessità di approvare il Daspo urbano, perché credo che questo strumento potrebbe fare la differenza nelle aree di spaccio di Torino Nord", ha concluso Ricca. (Rpi)