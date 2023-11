Usa: Arizona, due persone incriminate per interferenze elettorali durante le midterm 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due componenti repubblicani del comitato elettorale della contea di Cochise, nel Sud dell’Arizona, sono stati incriminati da un gran giurì statale per aver tentato di ritardare una votazione per confermare i risultati delle elezioni di medio termine che hanno avuto luogo nel novembre del 2022. La procuratrice generale dello Stato, la democratica Kris Mayes, ha annunciato oggi che Peggy Judd e Tom Crosby sono stati accusati di cospirazione e interferenze elettorali. “Questi ripetuti tentativi di ostacolare il processo elettorale sono inaccettabili: ho giurato di difendere lo stato di diritto, e il mio ufficio continuerà a lavorare per far rispettare la legge”, ha detto. L’atto di incriminazione è stato depositato presso il tribunale della contea di Maricopa. In base alle accuse, tra l’11 ottobre e il primo dicembre dello scorso anno i due avrebbero tentato di ritardare il più possibile la votazione della contea per confermare i risultati delle elezioni, ostacolando le attività del segretario di Stato dell’Arizona. (Was)