Abruzzo: agricoltura, bando da oltre 5,1 milioni di euro per ammodernare frantoi ed elevare qualità olio d'oliva (2)

- "Il bando pubblicato di recente – commenta il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - intende promuovere una produzione agricola più sostenibile e all'avanguardia. Siamo stati tra le prime tre Regioni d'Italia a pubblicare il bando perché crediamo fortemente in un'agricoltura 4.0, sempre più moderna, efficiente e sostenibile. Un'agricoltura – continua Imprudente - che utilizzi veicoli e attrezzature a basse emissioni per tutelare l'ambiente e la salute dei lavoratori; che si doti di tecnologie sempre più all'avanguardia per il monitoraggio e la gestione delle colture; che si impegni a ridurre l'uso di pesticidi, promuovendo tecniche più ecocompatibili per una produzione alimentare salubre, di qualità e accessibile a tutti". (Gru)