Russia: Borrell, partecipazione Lavrov a riunione Osce in linea con principio multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invito del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a partecipare alla riunione dell'Osce è in linea con l'obiettivo europeo di mantenere vivo il multilateralismo. A dirlo è l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa tenuta a Skopje, in Macedonia del Nord, assieme al primo ministro macedone Dimitar Kovacevksi, prima di partecipare alla riunione dell'Osce. "L'Osce rimane, nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo, un partner importante, un'organizzazione e un forum di scambio per l'Unione europea. L'Osce è l'unica piattaforma in cui si discute della nostra architettura di sicurezza comune europea, nonostante il tentativo della Russia di minare l'Osce, di minare i suoi principi fondamentali e gli accordi di sicurezza esistenti", ha detto Borrell. "Comprendo le perplessità di alcuni Stati partecipanti sulla vostra decisione di permettere al ministro degli Esteri russo Lavrov di partecipare alla riunione. Lo capisco, perché con la sua guerra illegale contro l'Ucraina, la Russia ha violato la Carta delle Nazioni Unite, ha violato lo stesso principio dell'Osce e ha violato il diritto internazionale. E sta affrontando sanzioni l'isolamento internazionale", ha proseguito. "Tuttavia, la vostra decisione di permettere a Lavrov di partecipare è in linea con il nostro obiettivo comune di mantenere vivo il multilateralismo. E Lavrov ha bisogno di sentire di nuovo da tutti perché la Russia viene condannata e isolata. Sarà una buona occasione, per lui, per ascoltare direttamente dai partecipanti a questo incontro perché la Russia viene condannata e isolata", ha aggiunto. "Poi potrà tornare al Cremlino e riferire al padrone del Cremlino che l'Unione europea e l'Osce restano unite nel condannare il comportamento aggressivo e illegale della Russia. Sarà utile almeno da questo punto di vista", ha concluso. (Beb)