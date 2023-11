Governo: Meloni, ho smentito i pronostici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho banalmente smentito i pronostici, lavorando e dimostrando che tu puoi essere credibile e rispettato dicendo esattamente quello che pensi. Se dici quello che gli altri spesso non hanno il coraggio di dire, vieni rispettato molto di più”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento alla classifica di Politico sui leader più influenti d’Europa nel corso dello speciale di “Porta a porta” dedicata alle vittime di mafia che andrà in onda stasera su Rai Uno.(Rin)