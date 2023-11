Madagascar: ufficiali arrestati, esercito mette in guardia da tentativi di destabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Madagascar ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo di destabilizzare il Paese dopo che il procuratore capo dell'isola ha annunciato che due ufficiali sono stati accusati di incitamento alla ribellione prima delle elezioni presidenziali del 16 novembre scorso, vinte dal presidente uscente Andry Rajoelina. Parlando ai giornalisti nella capitale Antananarivo, il portavoce dell'esercito, il generale William Michel Andriamasimanana, non ha menzionato gli arresti ma ha ribadito che l'esercito si impegna a rispettare l'esito delle elezioni. "Qualsiasi forma di destabilizzazione, diretta o indiretta, sia interna che esterna, che ostacoli lo sviluppo del Madagascar portato avanti dal prossimo leader, non sarà accettata", ha affermato. Ieri il pubblico ministero, Narindra Rakotoniaina, ha dichiarato che due ufficiali dell'esercito sono stati incarcerati e rimarranno in custodia fino all'udienza in programma il prossimo 16 gennaio. Non ha nominato gli ufficiali né fornito il loro grado. Rajoelina è stato rieletto presidente del Madagascar con il 58,9 per cento dei voti, dopo un solo primo turno di un’elezione boicottata dalle opposizioni e che ha registrato un’astensione record. L’esito è stato annunciato dalla Commissione elettorale e dovrà essere ora convalidato dalla Corte costituzionale. In base ai dati ufficiali, al primo ed unico turno ha votato solo il 39 per cento degli iscritti. Il presidente eletto è contestato dalle opposizioni per alcuni casi di corruzione che hanno coinvolto membri della sua famiglia e per la doppia nazionalità - malgascia e francese - da lui posseduta e mai dichiarata, in violazione a quanto affermato dalla Costituzione del Madagascar. Secondo la Carta, infatti, il possesso di una nazionalità straniera impone la rinuncia a quella malgascia, quest’ultima imprescindibile per candidarsi alla massima carica dello Stato. (Res)