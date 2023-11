© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli, crocevia di tante civiltà, per la Conferenza Unesco "Il patrimonio culturale nel XXI secolo". La cultura come strumento di dialogo, pace e diplomazia. L'Italia, primo Paese al mondo per siti Unesco, è protagonista per valorizzare e tutelare patrimoni culturali nel mondo. Lo afferma su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che oggi ha concluso i lavori della conferenza nel capoluogo partenopeo. (Res)