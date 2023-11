Expo 2030: Gualtieri, non era questione esistenziale, sviluppo Roma basato su altri fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per Roma aggiudicarsi Expo 2030 "non era una questione esistenziale, non c'è alcun progetto finanziato e che salta perché viene meno Expo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di una iniziativa in Campidoglio. "Roma può andare avanti anche senza Expo - ha aggiunto -. Non abbiamo mai basato lo sviluppo della città su Expo e tutti i progetti vanno avanti. Senza dubbio il lavoro per Expo ci lascia un dossier importante e un progetto bellissimo. Che noi, nelle forme compatibili per l'assenza dell'evento, vogliamo cercare di non sprecare ma anzi valorizzare". (segue) (Rer)