Expo 2030: Gualtieri, non era questione esistenziale, sviluppo Roma basato su altri fondi (2)

- Per fare questo "parleremo con il Governo e la Regione per capire cosa si può realizzare. Le Vele, ad esempio, si metteranno in sicurezza con il Giubileo e saranno fruibili. Il nostro piano Next generation Rome da 13 miliardi prescindeva da Expo, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Non abbiamo mai legato all'esposizione alcuno tra i progetti di sviluppo della città. Guardiamo avanti anche se è prematuro parlare dei dettagli e delle fonti di finanziamento". Expo per Roma "sarebbe stata una cosa bella ma Roma ce la può fare anche senza. Sarebbe stato sbagliato basare tutto questo su un evento per definizione imponderabile", ha concluso. (Rer)