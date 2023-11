Medio Oriente: Giordania ospita incontro internazionale per coordinare aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ospiterà domani una riunione di coordinamento per discutere della risposta umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'agenzia di stampa del regno “Petra”, precisando che all’incontro parteciperanno i leader di organizzazioni internazionali governative e non governative e i rappresentanti di Paesi arabi e internazionali. L'incontro si terrà a porte chiuse nell'ambito dell'iniziativa "Incontri di Aqaba", finalizzata a raggiungere un meccanismo di coordinamento per rispondere alle esigenze derivanti dalla crisi umanitaria a Gaza e per garantire la consegna e il flusso adeguati e continui degli aiuti richiesti. (Lib)