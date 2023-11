Russia: Usa preoccupati dopo aggressione a Paul Whelan, ambasciata è in contatto con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “preoccupate” dopo l’aggressione subita da Paul Whelan, ex Marine e cittadino Usa detenuto in Russia dal 2018 con l’accusa di spionaggio, all’interno di una colonia penale nella repubblica di Mordovia. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del dipartimento di Stato. “Si tratta di una notizia preoccupante: l’ambasciata statunitense a Mosca è in contatto con Paul, che sta ricevendo cure mediche a seguito dell’incidente”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington “esortano nuovamente la Russia a garantire la sicurezza di Paul Whelan e di tutti gli altri cittadini statunitensi attualmente detenuti nel Paese”. Il governo di Mosca, ha continuato, ha la responsabilità di “garantire un trattamento adeguato” a tutti i prigionieri Usa, e Paul Whelan “deve essere rilasciato immediatamente”. Whelan, secondo quanto riferito dal fratello David, è stato aggredito da un altro detenuto nella giornata di ieri mentre lavorava ad un tavolo da cucito nella colonia penale in cui sta scontando la pena. L’uomo lo avrebbe colpito in faccia, rompendogli gli occhiali, tentando di colpirlo di nuovo prima di essere bloccato dagli altri detenuti. (Was)