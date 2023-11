Medio Oriente: Tajani, non c'è altra soluzione a logica dei due popoli e due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio oriente la logica è quella di due popoli e due Stati, non c'è altra soluzione: superare questo significa continuare la guerra. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a margine della Conferenza Unesco sul Patrimonio culturale, a Napoli. "L'unica soluzione è concedere a Israele il diritto di esistere e di essere un Paese libero e democratico. Lo stesso deve essere fatto per il popolo palestinese. Superare questa logica significa andare verso il caos e l'instabilità in Medio Oriente. Ne abbiamo parlato anche oggi al Consiglio atlantico, bisogna lavorare intensamente per raggiungere l'obiettivo della pace. Che poi ci sia qualcuno che non vuole una soluzione di buon senso questo è anche vero, perché quando si arriva a un momento di distensione fra mondo arabo e Israele ecco che succede qualcosa", ha detto Tajani. "Hamas è un'organizzazione terroristica che deve essere espulsa dalla Striscia di Gaza. Bisogna ovviamente mettere fuori combattimento tutte le basi da cui partono i missili contro la popolazione israeliana. Hamas è responsabile di ciò che sta accadendo. Israele deve evitare di non rispettare le regole del diritto internazionale anche durante la guerra, così come bisogna fermare l'aggressività dei coloni israeliani nella West Bank (Cisgiordania)", ha aggiunto (Res)