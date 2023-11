Torino: Lo Russo su incontro Piantedosi, ricevute risposte che ci fanno essere ottimisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente le risposte che ha dato il ministro sono risposte che ci fanno essere ottimisti, la dotazione organica verrà incrementata, questo è un primo risultato. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. "Mi sembra di poter dire che, sicuramente il clima è un clima di collaborazione, non di contrapposizione. Che nel rispetto delle specifiche competenze, vede un comune oggetto che è quello di garantire la sicurezza alle cittadine e i cittadini dell'intera Città metropolitana. Oggi abbiamo affrontato anche alcune questioni che riguardano l'esterno della città di Torino, pensiamo ad esempio ad alcune criticità che ci sono alla Procura di Ivrea, al problema delle infiltrazioni della ‘Ndrangheta in alcune aree del nostro territorio, a un tema che riguarda la situazione carceraria relativamente all'inidoneità al momento di alcune delle situazioni detentive, come abbiamo fatto quest'estate come città, rispondendo a una richiesta della Prefettura e del ministro dell’Interno, dando la struttura di via Traves per la gestione dell'emergenza migranti, abbiamo ribadito al tavolo della sicurezza oggi l'approccio che vogliamo continuare ad avere: un approccio che guarda la sicurezza come un valore cruciale dei nostri cittadini e cittadini - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)