Torino: Lo Russo su incontro Piantedosi, ricevute risposte che ci fanno essere ottimisti (2)

- Una sicurezza che è innanzitutto una sicurezza sociale, ed è questa l'azione su cui siamo straordinariamente impegnati anche a valere sui progetti del Pnrr, ed è per questo che ho ribadito al ministro l'importanza di stare davvero attenti a rivedere il Pnrr salvaguardando quelli che sono gli interventi di riqualificazione e rigenerazione delle nostre periferie, e ovviamente combinando la sicurezza sociale con il contrasto alla criminalità. Certamente non è solo un tema di numeri, ma è anche un tema di mezzi ed è dentro questa cornice sono contento che ci sia identità di vedute anche nel dare una chiara e più visibile presenza delle forze dell'ordine nei punti più critici, anche attraverso presidi fissi, che possono essere messi, che ovviamente anche quelli da soli non risolvono il problema ma possono funzionare da deterrente. Insomma una strategia integrata, che vede la città di Torino in prima linea e che vede la sicurezza da davvero un valore, sono contento ovviamente che il ministro si sia reso disponibile a continuare a dare attenzione alla nostra città", ha concluso Lo Russo. (Rpi)