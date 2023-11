Maltempo: verso differimento termini per Toscana al 18 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze. (Rin)