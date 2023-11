Germania: islamisti arrestati progettavano attentato contro mercato di Natale a Colonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due giovani islamisti arrestati oggi in Germania per terrorismo progettavano un attentato contro “uno specifico mercato di Natale” a Colonia. Il piano era “molto concreto”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Interno del Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la minaccia rappresentata dai due minori è stata comunicata alle autorità tedesche da un'agenzia di intelligence straniera. Si tratta di 15enne tedesco-afgano di Burscheid in Nordreno-Vestfalia e di un 16enne russo di Wittstock in Branedeburgo. Entrambi sono considerati simpatizzanti dello Stato islamico, con il 15enne classificato dalle autorità di sicurezza del Brandeburgo come “soggetto rilevante” nei gruppi islamisti del Land. Il minore avrebbe diffuso propaganda jihadista. (Geb)