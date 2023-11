© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testimoni oculari hanno affermato di aver udito una forte esplosione nella valle della Bekaa, in particolare nelle zone adiacenti alla catena montuosa del Libano orientale, secondo quanto riferisce sito web d'informazione "Lebanon 24”. Al momento le cause dell’esplosione non sono chiare, anche se, secondo altri canali d’informazione, il suono ha coinciso con il volo degli aerei israeliani sulla catena montuosa. (Lib)