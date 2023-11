© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore allo Sviluppo Economico, Cappello (Sviluppo Economico), Martina Riva (Turismo) e Tommaso Sacchi (Cultura) partecipano alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Natale 2023 a Milano.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi intervengono al convegno "Le aree protette in Lombardia, 40 anni di tutela e valorizzazione". Previsto un video collegamento con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, Via Filzi, 22 (ore 10)"Progetto Vitiligine - Lombardia". Intervengono, tra gli altri, Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la Lotta contro il cancro; Lisa Noja, Componente II Commissione Sanità Regione Lombardia; Carlo Maccari, Segretario XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei DeputatiSala Zuretti, Via Gianfranco Zuretti, 34 (ore 10)Quarta tappa del roadshow "Lombardia: la Regione per le imprese". Intervengono, tra gli altri Attilio Dadda, Presidente Legacoop Lombardia, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e Massimo Minelli, Presidente Confcooperative LombardiaFacoltà di Medicina Veterinaria, Via dell'Università, 6, Lodi (ore 10)L'assessore al Welfare Guido Bertolaso interviene all'evento per l'avvio delle celebrazioni dedicate al 150° anniversario della fondazione dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini.Istituto Ortopedico Gaetano Pini, via Gaetano Pini, 9 (ore 10:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, partecipano all'inaugurazione dei nuovi impianti di risalita.Impianti di risalita, Via Carbonera, 28 Colere/BG (ore 10:30)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, partecipa all'inaugurazione della 78esima edizione delle Fiere zootecniche internazionali.Cremona Fiere, piazza Zelioli Lanzini, 1 Cremona (ore 11)L'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, partecipa al convegno Cns "Turismo enogastronomico in Lombardia, l'arte di vivere esperienze autentiche".Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 14:30)L'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, partecipa alla premiazione "Celebration Night Woman at the top'"de IlSole24 ore.Teatro Gaber, via Larga, 14 (ore 16:30)Il presidente Attilio Fontana partecipa alla cerimonia di nomina del vincitore concorso internazionale per il progetto del nuovo ospedale di CremonaMuseo del Violino, Piazza Marconi, 5 Cremona (ore 17:45)Convegno sulla sicurezza “Perché e quando Milano è diventata Gotham City” organizzato dall’associazione Milano merita di più in collaborazione con il Gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Lombardia. Intervengono, tra gli altri, il consigliere regionale, Giulio Gallera, il consigliere comunale, Alessandro De Chirico, e l'ex comandante della Polizia Locale di Milano; Tullio Mastrangelo, già comandante della Polizia locale di MilanoPalazzo Pirelli, Belvedere “Enzo Jannacci” 31 esimo piano, Via Fabio Filzi 22 (ore 18:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa alla serata benefica 'Insieme per Agal".Ristorante Rimani, Viale Lungo Ticino Sforza, 8, Pavia (ore 20)VARIEUdienza di Fabrizio Corona davanti al collegio Sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano.Tribunale di Milano (ore 9:30)Evento "Women at the top: Costruire il futuro". Intervengono tra gli altri Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Giovanni Malagò, presidente Coni e Gaia Romani, assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano.Teatro Lirico Giorgio Gaber, Via Larga, 14 (ore 9:30)"Futuro in movimento – From research to business", organizzato da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile". Intervengono, tra gli altri, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca; Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.IBM Studios, Piazza Gae Aulenti, 10 (ore 9:30)Prima giornata del "Premio nazionale per l'innovazione" organizzato da PNICube, Regione Lombardia e Musa-Multilayered Urban Sustainability Action.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza città di Lombardia (ore 9:30)Convegno "L'eredità di Raffaele Mattioli nel 50° della scomparsa", organizzato da Intesa Sanpaolo e Fondazione Raffaele Mattioli. Intervengono, tra gli altri Antonio Patuelli, presidente ABI; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo; Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8 (ore 10)Conferenza "Pnrr lavoro e territori. Progettare e governare il cambiamento", evento di apertura della XIII edizione del Convegno Internazionale Adapt.Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, Via Francesco Petrarca 10, Bergamo (ore 10)Convegno sulla mobilità sostenibile e inclusiva. Intervengono: Francesco Vassallo, Vice Sindaco della Città metropolitana di Milano; Franco Lucente, assessore ai trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia e Armando De Salvatore, Fondazione Milano Cortina 2026.Palazzo Isimbardi, Sala consiglio, corso Monforte, 35 (ore 10)Mostra "Afghanistan: rose sotto le spine" di Oriane Zérah. Intervengono, tra gli altri: Patrizia Savi, Chief Financial and Risk Officer di Sea Aeroporti di Milano; Stefania Aleni, Presidente del Consiglio di Municipio 4 del Comune di Milano e Selene Biffi, Presidente "She Works for Peace ETS"Aeroporto di Milano Linate - Area Check-in Desk 507 (ore 10:30)Security Summit Academy con "Come integrare la produzione di codice sicuro all’interno del sistema di governance della sicurezza cyber aziendale"diretta streaming (ore 11)Evento "Uno sguardo al 2024:prospettive economiche, opportunità e sfide per il Real Estate", organizzato da JLL e Ispi. Intervengono, tra gli altri: Barbara Cominelli, ceo JLL Italy. Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo Ispi e Manuela D'Onofrio, Head of Investment Strategy UniCredit GroupPalazzo Clerici, Via Clerici, 5 (ore 17)Presentazione della "Scuola Quadri", organizzata dall'associazione politica "I repubblicani". Intervengono Marco Reguzzoni, presidente dell'Associazione politica "I Repubblicani", già deputato e capogruppo alla Camera, i manager Giuseppe Bonomi e Carlo Lucchina e Andrea Mascetti, avvocato e presidente di Finlombarda Spa.Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 19)"Cuori all'unisono", serata di musica e canto dedicata ai bambini affetti da malattie cardiache seguiti da Mission Bambini con il progetto Cuore di bimbi.Auditorium di Milano, Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 (ore 21) (Rem)