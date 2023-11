Lazio: Mattia (Pd), Its Academy legge regionale vuota e spreco di risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge regionale sugli Its Academi "è vuota ed è uno spreco di risorse". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "La maggioranza di centro destra ha appena approvato una legge regionale sugli ITS Academy per fare le campagne informative e di orientamento nelle scuole superiori e per finanziare la realizzazione di Campus per gli studenti che, afferendo a fondazioni di diritto privato, forse dovrebbero essere finanziati dalle fondazioni stesse e dalle imprese che vi partecipano, come tra l'altro avviene normalmente e com'è avvenuto ad esempio anche con il Campus Pharma Academy di Pomezia, inaugurato lo scorso luglio e finanziato dalla Fondazione Its per le nuove tecnologie della vita di Pomezia e da Farmindustria - spiega -. Insomma, una occasione mancata per attuare a livello regionale la riforma statale approvata dal precedente governo, che prevede una compartecipazione di istituzioni e aziende disposte ad investire in competenze. Una legge - prosegue - che invece non fa proprio quello che la legge statale chiedeva di fare alla Regione per competenza regionale, ovvero stabilire eventuali criteri aggiuntivi e procedure per il riconoscimento e l'accreditamento delle fondazioni Its Academy; prevedere criteri per il coinvolgimento delle parti sociali nell'ambito della programmazione; prevedere la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con il Comitato nazionale Its Academy, di campus multiregionali e multisettoriali in relazione a ciascuna area tecnologica". (segue) (Com)