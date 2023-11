Venezuela: Biden celebrerà domani la prima giornata dedicata al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha istituito il 30 novembre come Giornata del Venezuela in cui riconoscerà 80 venezuelani provenienti da vari ambiti come sport, arte, giornalisti, uomini d'affari e membri della comunità Lgbtq. "È un evento storico perché è la prima volta che il Venezuela Day si celebra alla Casa Bianca. È stato celebrato con altri paesi, ma è la prima volta che accade per il Venezuela. È un giorno per i rappresentanti del governo per parlare con noi, raccontare i benefici che la diaspora venezuelana ha ottenuto negli Stati Uniti, così come il suo contributo al Paese, all'economia, alla cultura. È un evento di riconoscimento da parte sua del contributo di quei venezuelani ", ha detto una fonte vicina all'evento. Tra i venezuelani residenti negli Stati Uniti più celebri ci sono il campione del baseball Miguel Cabrera, l'allenatore dei New York Mets Carlos Mendoza, il vicepresidente di Disney Channel, Leonardo Aranguibel, la cantante Mariaca Semprún. (Vec)