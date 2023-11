Medio Oriente: Blinken sente omologo del Kuwait, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Kuwait, Sheikh Salem Al Sabah, con cui ha discusso la situazione nella Striscia di Gaza. La telefonata, riferisce una nota, si è incentrata sulla pausa umanitaria concordata tra Israele e il movimento islamista di Hamas, per consentire la liberazione degli ostaggi e la consegna di aiuti alla popolazione civile. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito l’impegno di Washington a lavorare con il Kuwait e con gli altri partner regionali per arrivare ad un accordo che consenta la creazione di uno Stato palestinese. (Was)