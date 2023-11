Abruzzo: agricoltura, bando da oltre 5,1 milioni di euro per ammodernare frantoi ed elevare qualità olio d'oliva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire l'ammodernamento dei frantoi oleari, migliorare la sostenibilità del processo di produzione dell'olio d'oliva e ridurre la generazione di rifiuti, favorendone il riutilizzo a fini energetici. Questi gli obiettivi del bando che è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Regione Abruzzo per l'"Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", al fine di fornire un sostegno concreto alle imprese che intendano investire nell'innovazione dei macchinari e in automezzi non inquinanti.Il bando, infatti, sosterrà interventi tesi all'ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l'introduzione di macchinari e tecnologie che incrementino le performance ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici è determinante ai fini del miglioramento della qualità degli olii e ai fini di un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.Finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), l'avviso è rivolto alle aziende agricole e alle imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) e che siano in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali. La dotazione finanziaria è di 5 milioni e centocinque mila euro. Il contributo massimo concedibile è pari a 130 mila euro. La domanda di sostegno potrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell'apposita comunicazione sul sito della regione ed entro e non oltre 15 gennaio 2024. (segue) (Gru)