Roma: assessora Lavori pubblici presenta progetto riqualificazione urbana del piazzale di Porta Pia (3)

- Durante la presentazione del progetto relativo al Piazzale di Porta Pia, è intervenuto anche il Presidente della Commissione Lavori pubblici di Roma Capitale, Antonio Stampete, che ha illustrato la delibera sul riassetto dell'area contigua a Piazza Fiume, che interesserà anche Corso Italia. "Ripensare l'area urbana di Piazza Fiume e Corso Italia rispecchia un principio chiave di questa amministrazione, ovverosia quello della trasformazione della città a vantaggio della fruibilità delle aree, del decoro e della mobilità sostenibile – ha commentato Antonio Stampete -. Proprio in questa direzione va il progetto di riassetto di Piazza Fiume presentato da me e dal consigliere Mariano Angelucci, affinché la piazza non sia solo una strada attraversata dalle auto, ma diventi un luogo dove passeggiare, attraversare, transitare e stazionare non debba essere difficile se non sgradevole. Gli interventi previsti riguarderanno, oltre agli interventi su attraversamenti e aree pedonali, anche una nuova disciplina del traffico che stiamo studiando con il Dipartimento della Mobilità". (segue) (Com)