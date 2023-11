Roma: assessora Lavori pubblici presenta progetto riqualificazione urbana del piazzale di Porta Pia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel particolare, gli interventi previsti nel Progetto di Riqualificazione Urbana di Piazzale di Porta Pia e Via Nomentana sono: tombamento degli accessi al sottopasso di via Nomentana, realizzazione di nuovo attraversamento pedonale, realizzazione di box di fermata per accodamento di almeno 2 mezzi Atac lato opposto Ministero, completa riorganizzazione degli spazi di sosta e dei cigli dello spartitraffico di via Nomentana, con arretramento dell'attuale varco di ritorno, aggancio della pista ciclabile Nomentana a viale del Policlinico, miglioramento e ampliamento della fermata lato Ministero, realizzazione di un'ampia area pedonale pavimentata sul lato nord del piazzale di Porta Pia, sistemazione dell'uscita di via Ancona e calibrazione dell'attestamento di via Nomentana su corso d'Italia. (Com)