Napoli: fondo pubblico per valorizzare patrimonio comunale (2)

- Claudio Cecere (Movimento 5 stelle) ha chiesto chiarimenti sulla Galleria Principe di Napoli e sul perché sia stata destinata al Fondo quando esiste già un finanziamento di Città Metropolitana per il suo recupero. Per Gennaro Acampora (Partito Democratico) è positiva l’impostazione della delibera, che segna un cambio di passo nella gestione del patrimonio comunale di Napoli, che resta comunque pubblica. E’ importante sancire l’inalienabilità di immobili quali la Galleria, e allo stesso tempo rispettare le destinazioni d’uso previste per beni quali il Garittone, dove i cittadini attendono da tempo la creazione di un parcheggio pubblico. Pieno appoggio alla delibera manifestato anche dal consigliere Nino Simeone (Misto), il Comune non poteva fare da solo – ha proseguito – e si avvia così un importante percorso per la valorizzazione del suo patrimonio immobiliare. Il presidente Savarese ha ricordato l’impegno politico che si è assunto questa Amministrazione con il Patto per Napoli, il fatto che il Fondo sia al 70 per cento del Comune rappresenta poi un elemento di garanzia. Il Consiglio discuterà domani in Aula il testo della mozione, che ha raccolto il parere positivo dell’Assessore, con il chiarimento che solo le maggiori entrate del Fondo potranno essere destinate agli alloggi Erp e con l’indicazione di non definire troppo rigidamente i beni alienabili e quelli non alienabili, puntando invece ad ancorare ogni decisione agli eventuali progetti che verranno presentati. (Ren)