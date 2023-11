Casa: Mascolo (MM), con superbonus intervento da 34 milioni in Erp, ma partita complicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’applicazione del superbonus all’edilizia residenziale pubblica “è stata una vera e propria via crucis, perché la norma originaria non era stata pensata per interventi sugli edifici pubblici. Noi ci siamo riusciti con un grande intervento da 34 milioni di euro in un grande complesso di edilizia residenziale pubblica, ma confessiamo che è stata una partita molto complicata”. Lo ha detto Francesco Mascolo, Amministratore Delegato di MM, a margine di un evento sul tema della sostenibilità a Milano. “Riteniamo che il meccanismo sia assolutamente da rivedere, perché i nostri immobili pubblici, le nostre strutture scolastiche avrebbero tantissimo bisogno, nell’ambito di attività di ristrutturazione, di una riqualificazione e efficientamento energetico” ha messo in chiaro Mascolo. “Noi speriamo che soldi pubblici con una formula diversa dall’attuale superbonus possano essere ben impiegati per la ristrutturazione degli edifici pubblici”, ha concluso.(Rem)