Turismo: Santanchè a Confindustria Alberghi, grazie per vostra passione e per resilienza dimostrata

- "Oggi sono fiera di essere qui per il grande rispetto che ho per voi imprenditori, per voi che ci mettete ogni giorno passione e che avete dimostrato, in un periodo davvero complesso come quello della pandemia, la vera resilienza. Quella che che ha permesso al turismo italiano di riprendersi e di ritornare ai livelli, e per taluni versi superare, pere-pandemia e qui il merito non è stato della politica, è stato vostro che avete saputo creare ricchezza, posti di lavoro, avete contribuito a rendere migliore l'immagine dell'Italia nel mondo". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel corso dell’Assemblea di Confindustria Alberghi. "Se oggi c'è tanta voglia di Italia, se oggi quando andiamo all'estero tutti ci guardano con meraviglia e ammirazione, per la nostra ospitalità, i nostri prodotti, la nostra cultura, è perché ci siete voi ed è grazie a voi", ha concluso. (Rin)