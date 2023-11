Italia-Canada: all’ambasciata di Ottawa l’evento di lancio della piattaforma Cdp Business Matching

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia a Ottawa, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha organizzato “Italy meets Canada”, evento di lancio sul mercato canadese della piattaforma digitale Cdp Business Matching: uno strumento innovativo per connettere le imprese dei due Paesi. Tra i partner dell’iniziativa, riferisce una nota, anche Simest, Confindustria, Cna, l’ufficio dell’Agenzia Ice a Toronto, la Camera di commercio italiana in Canada, la Camera di commercio italiana nell'Ovest del Canada, la Camera di commercio italiana dell’Ontario, l’Automotive Parts Manufacturers’ Association (Apma), la Canadian Manufacturers and Exporters (Cme) e la Canadian Chamber of Commerce. L’ambasciatore d’Italia in Canada, Andrea Ferrari, ha espresso nel suo discorso di apertura “piena fiducia nelle potenzialità della piattaforma per rafforzare ulteriormente i già solidi rapporti commerciali tra Italia e Canada”. (segue) (Was)