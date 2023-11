Italia-Canada: all’ambasciata di Ottawa l’evento di lancio della piattaforma Cdp Business Matching (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’evento sono intervenuti rappresentanti istituzionali di entrambi i Paesi, tra cui Pasquale Salzano, presidente di Simest e direttore degli Affari europei e internazionali di Cdp; la vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, Barbara Beltrame; la ministra per lo Sviluppo dell’Ontario del Sud, Filomena Tassi; e il senatore canadese Tony Loffreda. Presenti anche le principali associazioni industriali canadesi, oltre ad alcuni importanti testimonial aziendali, come Stellantis e Mapei. Particolare attenzione è stata rivolta alle tecnologie verdi nel settore dell’automotive. La piattaforma digitale Cdp Business Matching, realizzata da Cassa depositi e prestiti in collaborazione con la Farnesina e Simest, è gratuita, ed è stata pensata per le aziende italiane interessate a sviluppare nuove relazioni commerciali all’estero e per le aziende internazionali alla ricerca di nuovi partner commerciali italiani. Cdp Business Matching è uno strumento sicuro e innovativo che permette alle aziende di incontrarsi, condividere obiettivi e sviluppare partnership commerciali. (Was)