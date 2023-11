Germania: coppia condannata per appartenenza allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Duesseldorf ha condannato una coppia di Alsdorf per appartenenza all'organizzazione terroristica dello Stato islamico. L'uomo, un 29enne, dovrà scontare una pena detentiva di un anno e otto mesi in libertà vigilata, mentre sua moglie è stata condannata a un anno con lo stesso regime. I due hanno lasciato la Germania nel marzo 2015 per unirsi al gruppo jihadista in Siria. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel concedere la libertà vigilata, i giudici hanno tenuto conto del fatto che entrambi gli imputati avevano lasciato il sedicente “califfato” di propria iniziativa dopo poco tempo, date le condizioni in Siria. Durante il processo, la coppia aveva ampiamente ammesso le accuse. La donna, una serbo-tedesca cresciuta in Renania, ha dichiarato che come il marito “non ha nulla a che fare con lo Stato islamico sul piano ideologico” e si è definita “apolitica”. La condannata ha aggiunto di essere “adirata con se stessa per essere stata stupida e ingenua” nell'unirsi all'organizzazione terroristica. A sua volta, il 29enne ha affermato: “Ho tenuto un'arma in mano in due occasioni, ma non ho sparato un colpo e non ho ricevuto alcun addestramento militare”. Dalla Siria la coppia è rientrata in Germania dove vive con tre figli. La sentenza di condanna non è definitiva. (Geb)