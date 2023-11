Turismo: Bonomi, industria importantissima per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del turismo “è un’industria importantissima per il nostro Paese: lo dicono i numeri, ma anche ciò che fa quest’industria”. Lo ha evidenziato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’Assemblea dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. “È un’industria che cambia le persone, perché dopo che i turisti si muovono quando tornano a casa non sono più uguali. Abbiamo un mix di cultura, di sapere, di bello” in tutto il nostro Paese, ha aggiunto.(Rin)