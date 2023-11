Medio Oriente: Francia chiede di mettere un termine a violenze dei coloni israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia chiede a Israele di "mettere un termine" alle violenze dei coloni israeliani sui palestinesi in Cisgiordania e a sanzionare i responsabili di certi episodi. "Reiteriamo la nostra condanna molto ferma di queste violenze e la nostra preoccupazione nei confronti dell'aumento di queste violenze", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Parigi, Anne-Claire Legendre. Queste violenze sono "profondamente destabilizzatrici per la regione" mettono in pericolo le "prospettive per la soluzione dei due stati", ha aggiunto la portavoce. (Frp)