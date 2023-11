Imprese: Mascolo (MM), siamo campioni di sostenibilità dai fanghi di depurazione a fertilizzante per agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MM “è considerato un vero e proprio campione di sostenibilità partendo dai fanghi di depurazione che riusciamo a trasformare in fertilizzante per l’agricoltura”. Lo ha detto Francesco Mascolo, Amministratore Delegato di MM, a margine di un evento sul tema della sostenibilità a Milano. I numeri parlano di 48 mila tonnellate all’anno che “dai nostri depuratori vengono conferiti nei campi a Sud di Milano. Ottomila tonnellate di fanghi trattati, poi essiccati, invece, servono come combustibile nei cementifici e producono energia” ha spiegato. Dall’altra parte, esperimenti su scala industriale che sono in corso “presso i nostri depuratori stanno portando il recupero dalle ceneri dei fanghi: da un lato del fosforo che è una materia preziosa e abbastanza rara da estrarre in natura, dall’altra stiamo generando biocarbone, un altro combustibile biodegradabile che riusciamo a produrre” ha aggiunto Mascolo. L’impegno di MM per diventare sempre più efficienti sulle energie rinnovabili “è nei progetti per impianti fotovoltaici. Da luglio di quest’anno è in funzione presso il depuratore di San Rocco un impianto da circa un Mw di potenza. È finita la progettazione da 1,3 Mw anche per il depuratore di Roseto, che sarà cantierizzato nei prossimi mesi. In generale, in tutte le nostre attività di manutenzione straordinaria nelle centrali acquedottistiche sarà realizzato un piccolo impianto fotovoltaico, per ridurre sempre di più il nostro fabbisogno energetico. La sinergia con altre aziende, come A2A Calore, portano per la centrale di Salemi ad aver messo insieme l’energia dell’acquedotto con i sistemi a caldaia per il teleriscaldamento per abbattere i consumi di gas metano che vengono bruciati e quindi, le emissioni in atmosfera” ha concluso l’Ad.(Rem)