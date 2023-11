Fs: assemblea azionisti approva rimodulazione patrimonio netto a entità invariata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato italiane, presieduta da Nicoletta Giadrossi, ha approvato in data odierna la rimodulazione del patrimonio netto di Fs, così come da proposta deliberata dal Consiglio di amministrazione di Fs nella seduta dello scorso 23 ottobre 2023, mediante: riduzione volontaria del capitale sociale da 39.204.173.802 euro a 31.062.952.307 euro (comprensiva dell'importo occorrente a servizio del progetto di riassetto infragruppo del ramo immobiliare, approvato sempre oggi dalla medesima Assemblea); e contestuale incremento della riserva legale per l’importo di 6.141.221.496 euro, sufficiente ad integrare la riserva legale fino al raggiungimento della soglia pari al 20 per cento del capitale sociale, e creazione di una riserva di capitale pari a due miliardi di euro. Lo riferisce Ferrovie dello Stato in una nota, spiegando che la rimodulazione approvata dall'Assemblea degli azionisti mantiene invariata l'entità del patrimonio netto di Fs. L’Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato la modifica dello statuto sociale di Fs al fine di aggiornare l’indicazione del capitale sociale. La delibera assembleare sarà esecutiva decorsi i termini di legge. (Com)