Europa: Fontana, il 3 dicembre probabilmente a Firenze per evento di Identità e democrazia

- Il 3 dicembre, a Firenze "probabilmente ci sarò". Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento "Insieme a Natale", in corso a Palazzo Lombardia riferendosi all'evento organizzato dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo, con il vice premier e ministro Matteo Salvini, assieme a leader e rappresentanti dei partiti europei alleati della Lega, come Marine Le Pen (in videocollegamento) e l'olandese Geert Wilders, leader del Partito per la libertà. (Rem)