Scuola: Sasso (Lega), bene avvio iter istituzione filiera tecnologico-professionale in commissione al Senato

- "Bene il via all'iter del Ddl per l'istituzione della filiera tecnologico-professionale in commissione Cultura e Istruzione al Senato, presieduta da Roberto Marti. I nostri giovani devono avere il futuro che meritano, preparati adeguatamente al mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo della Lega. Un nuovo percorso quadriennale fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara con esperti del mondo del lavoro e implementazione delle attività di alternanza scuola-lavoro". Lo sottolinea il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione. (Rin)