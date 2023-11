Latina: omicidio a Priverno, vittima aveva testa fracassata, arrestato figlio della compagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urla in via Madonna del Calle a Priverno in provincia di Latina, sono cominciate all’alba e ben presto sono arrivati i carabinieri chiamati dai residenti. Il corpo di Germano Riccioni, 49enne del posto, era in casa, disteso a terra con la testa fracassata da un vaso di cemento. Per lui nulla da fare. Agonizzante, invece, la compagna A. C. 57enne: l’aggressore avrebbe usato per ferirla un mattone. All’arrivo degli operatori del 118, la donna è stata prima trasportata in ospedale a Latina, poi trasferita al San Camillo di Roma. Attorno alla casa, oltre ai vicini impauriti per l’accaduto, c’era anche Luigi D’Atino, 33anni, figlio della donna con problemi di tossicodipendenza. L’uomo, che soltanto saltuariamente dormiva a casa della coppia a Priverno, era in forte stato di agitazione e presentava alcune macchie di sangue. (segue) (Rer)