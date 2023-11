Latina: omicidio a Priverno, vittima aveva testa fracassata, arrestato figlio della compagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ cominciata, quindi, una frenetica attività investigativa svolta dai carabinieri della Compagnia di Terracina e dal personale del Nucleo investigativo del comando provinciale di Latina. Le attenzioni si sono concentrate sul 33enne ma nulla è stato lasciato al caso. Sono stati ascoltati tutti i testimoni e sono state svolte le necessarie attività di polizia scientifica tutto sotto il coordinamento della procura di Latina. Il 33enne è stato più volte ascoltato come persona informata sui fatti. Gli investigatori riferiscono che l’uomo non ha saputo spiegare cosa fosse accaduto e non ha neanche ammesso o confessato responsabilità sull’aggressione. Il quadro di indizi e di testimonianze disegnato dai carabinieri, però, ha permesso alla procura di far scattare, nei suoi confronti, l’arresto per l’omicidio del 49enne e del tentato omicidio della donna. Il movente sarebbe da ricercare nelle cause che hanno scatenato la lite di questa mattina poi sfociata nell’omicidio. Le voci di possibili richieste di soldi per l’acquisto di droga non sono state confermate dagli investigatori che comunque non escludono nessuna ipotesi. Espletate le formalità, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Latina in attesa della convalida che si svolgerà nei prossimi giorni. (Rer)