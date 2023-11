Milano: Mascolo (MM), vasca Seveso è pronta, mancano quelle di Varedo e Senago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vasca del Seveso “è assolutamente pronta. L’abbiamo collaudata nel mese di novembre. Tutto ha funzionato bene, ora aspettiamo il prossimo evento meteorologico”, ma “ricordiamo che Aipo con Regione Lombardia deve portare avanti l’attività” per il completamento della vasca di Varedo e Senago. Lo ha detto Francesco Mascolo, Amministratore Delegato di MM, a margine di un evento sul tema della sostenibilità a Milano. “Va detta una cosa: le dimensioni della vasca da 250 mila metri cubi, per chi la vedrà dal vivo, è un’opera gigantesca, ma non sono purtroppo sufficienti per garantire dalle esondazioni la città di Milano” ha sostenuto Mascolo, osservando, infatti, che la vasca del Seveso si inquadra in un insieme di tre vasche, quella di Senago e la più grande è quella di Varedo da due milioni di metri cubi, “solo quando l’intero sistema sarà completato, la città sarà in condizioni sicure. Ricordiamo che Aipo con Regione Lombardia deve portare avanti l’attività per il completamento della vasca di Varedo e Senago” ha concluso l’Ad.(Rem)