Roma: assessora Lavori pubblici, su strade secondarie fondi a Municipi che scelgono priorità

- Per gli interventi sulle strade secondarie, in particolare in alcuni quartieri come Flaminio, Trionfale e Pinciano, sono "i Municipi competenti a stabilire le priorità" e quindi "consiglio ai cittadini di far presente" il disagio "perché è già pronta la ditta per gli interventi ed è probabile che nella graduatoria della pericolosità rientrino le strade" su cui ci sono lamentele. Lo ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, a margine di una iniziativa a piazza Fiume, interpellata sulle istanze dei residenti raccolte da "Agenzia Nova" nei quartieri Flaminio, Trionfale e Pinciano. "Per riqualificare le strade secondarie abbiamo stanziato delle risorse di anno in anno, non moltissime: sono 3 milioni di euro a Municipio e i Municipi nella loro autonomia stanno valutando i tratti di strade maggiormente degradati - ha spiegato -. Io mi occupo delle strade principali e il totale della viabilità principale è pari a 800 chilometri: di questi, 300 sono stati già riqualificati. Contiamo nel nostro mandato, entro il 2026, di terminare la riqualificazione di tutti gli 800 chilometri”. Nel frattempo, al Giubileo manca un anno “ma i lavori sulle strade municipali possono allungarsi anche al 2026. Sono lavori che si fanno di notte e che durano veramente poco”, ha concluso Segnalini. (Rer)